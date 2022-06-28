Vav TV İzle
Haberler Magazin Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynayan Çağla Şıkel, bir yıl sonra Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve tüm hayatı değişti. Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkan ve podyumların tozunu attıran ünlü model, Cennet Mahallesi ve Görgüsüzler dizilerinde yer alarak oyunculuk konusundaki yeteneğini de gözler önüne serdi. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Şıkel, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü oyuncu, özellikle 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Geçen günlerde kendisi için 'arkadaş değiliz' ifadelerini kullanan Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Şıkel, bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki çocuk sahibi oldu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü model, şimdi ise 'çocuk' açıklamasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

28.06.2022 22:57 - Son Güncelleme: 28.06.2022 23:18
Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, daha sonra katıldığı Miss World 97 Güzellik Yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Şıkel, podyumların aranılan ismi oldu ve fırtınalar estirdi. Mankenlik kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekleyen Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da da sık sık magazin manşetlerini süsledi.

Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

Şıkel, özellikle 4 yıl aşk yaşadığı ve 2008 yılında nikah masasına oturduğu ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu.

Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

Dönemin gözde çiftlerinden olan Şıkel ile Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Ancak 7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...

Boşandıkları günden itibaren çocukları için bağlarını koparmayan ikili her röportajlarında birbirlerine olan saygı ve sevgilerini dile getirdi.

SON DAKİKA