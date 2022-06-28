Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ dediği Çağla Şıkel’den flaş çocuk açıklaması! “Gurur duyuyorum” deyip açıkladı! Samimi itiraf...
1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynayan Çağla Şıkel, bir yıl sonra Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve tüm hayatı değişti. Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkan ve podyumların tozunu attıran ünlü model, Cennet Mahallesi ve Görgüsüzler dizilerinde yer alarak oyunculuk konusundaki yeteneğini de gözler önüne serdi. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Şıkel, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü oyuncu, özellikle 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Geçen günlerde kendisi için 'arkadaş değiliz' ifadelerini kullanan Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Şıkel, bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki çocuk sahibi oldu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü model, şimdi ise 'çocuk' açıklamasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
28.06.2022 22:57 - Son Güncelleme: 28.06.2022 23:18
Şıkel, özellikle 4 yıl aşk yaşadığı ve 2008 yılında nikah masasına oturduğu ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu.