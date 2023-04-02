Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık itirafı! Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan ünlü çift 8 yıl önce boşanmışlardı: "Ömür boyu..."

34 yaşındayken liseliyi oynadığını söyleyen Altuğ, "50'li yaşlardayım ama yaş diye bir şey yokmuş. Erkek çok büyümüyor bence. Doğuyor ergenlik yaşıyor ve ölüyor. Yaşından 10 yaş daha genç gösteriyorum. İlk albümü yaptığımda 29 yaşındaydım. Herkes 19 yaşında sanıyordu beni. 34 yaşında Lise Defteri'nde liseli oynuyordum. Sinem Kobal sevgilimi oynuyordu tam yarı yaşımdaydı. Yaptığım işler beni hiç yaşlandırmayacak. Profesyonel kariyerimde 23 sene bitti." dedi.