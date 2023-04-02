Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık itirafı! Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan ünlü çift 8 yıl önce boşanmışlardı: "Ömür boyu..."
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık itirafı! Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan ünlü çift 8 yıl önce boşanmışlardı. 2015 yılında biten evliliğin Uzay ve Kuzey adında iki meyvesi var... Uzun zaman sonra kalbinin kapılarını açan ve son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ise magazin gündeminden düşmeyen Çağla Şıkel ve boşanma süreci hakkında A PARA'ya konuşan Emre Altuğ bakın neler söyledi.
"ÖMÜR BOYU..."
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık itirafı! Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan ünlü çift 8 yıl önce boşanmışlardı...
Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın A Para'daki Biz Bize programına şarkıcı oyuncu Emre Altuğ konuk oldu. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sekiz yıl önce yollarını ayırdığı oğullarının annesi Çağla Şıkel ile kurdukları güzel ilişkiyi anlattı. Altuğ, "Çağla, çok iyi bir insan. Hep hayatımda olacak" dedi
Çıkaracağı yeni şarkı ile müziğe geri döneceğini açıklayan Altuğ, "Müzikte üretimi bıraktım bir dönem, içimden çok gelmedi. 14 Nisan'da doğum günümde Çağrı Telkıvıran şarkısı Sevenler Ayrılmaz çıkacak. Klibimizi de çektik. Kemal Başbuğ çekti. Sevenlerime hediye edeceğim şarkımı." dedi. 13 ve 11 yaşında olan çocuklarıyla çok vakit geçirmeye çalıştığını söyleyen şarkıcı olduğundan 10 yaş daha genç gösterdiğinin altını çizdi.
34 yaşındayken liseliyi oynadığını söyleyen Altuğ, "50'li yaşlardayım ama yaş diye bir şey yokmuş. Erkek çok büyümüyor bence. Doğuyor ergenlik yaşıyor ve ölüyor. Yaşından 10 yaş daha genç gösteriyorum. İlk albümü yaptığımda 29 yaşındaydım. Herkes 19 yaşında sanıyordu beni. 34 yaşında Lise Defteri'nde liseli oynuyordum. Sinem Kobal sevgilimi oynuyordu tam yarı yaşımdaydı. Yaptığım işler beni hiç yaşlandırmayacak. Profesyonel kariyerimde 23 sene bitti." dedi.