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Emre Altuğ sahnede o isimle sarmaş dolaş! Rol arkadaşı Gözde Kansu'yla sevgili olduğu iddia ediliyordu! Çağla Şıkel'in eski eşi...

Çağla Şıkel ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ, 2015'te ünlü modelle boşanmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan Altuğ'un son olarak adı partneri Gözde Kansu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Altuğ'un sosyal medyada "Yakaladı ya" notuyla yayınladığı bir fotoğraf ise iddiaları güçlendirmişti. Gözde bekar Altuğ bu kez sahnedeki sarmaş dolaş halleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2023, 17:17 Güncelleme 04 Eylül 2023, 17:17
Emre Altuğ sahnede o isimle sarmaş dolaş! Rol arkadaşı Gözde Kansu’yla sevgili olduğu iddia ediliyordu! Çağla Şıkel’in eski eşi... 1

1999'da ilk albümünü yayınlayan Emre Altuğ'un en büyük isteği oyuncu olmaktı ve müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.

Emre Altuğ sahnede o isimle sarmaş dolaş! Rol arkadaşı Gözde Kansu’yla sevgili olduğu iddia ediliyordu! Çağla Şıkel’in eski eşi... 2

Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, bir yandan da Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel, Zil gibi albümleriyle müzik listelerini alt üst etti.

Emre Altuğ sahnede o isimle sarmaş dolaş! Rol arkadaşı Gözde Kansu’yla sevgili olduğu iddia ediliyordu! Çağla Şıkel’in eski eşi... 3

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında yeteneklerini sergileyen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

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