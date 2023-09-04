Emre Altuğ sahnede o isimle sarmaş dolaş! Rol arkadaşı Gözde Kansu'yla sevgili olduğu iddia ediliyordu! Çağla Şıkel'in eski eşi...

Çağla Şıkel ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Emre Altuğ, 2015'te ünlü modelle boşanmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan Altuğ'un son olarak adı partneri Gözde Kansu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Altuğ'un sosyal medyada "Yakaladı ya" notuyla yayınladığı bir fotoğraf ise iddiaları güçlendirmişti. Gözde bekar Altuğ bu kez sahnedeki sarmaş dolaş halleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.