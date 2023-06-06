Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk mı yaşıyor ilk kez açıkladı "Demek karı koca olarak..." Çağla Şıkel’le 7 yıl evli kalmıştı Yalı Çapkını yıldızları...
Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan iki çocuk babası Emre Altuğ, son dönemlerde aşk iddialarıyla gündeme geldi. Çağla Şıkel'in Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürülmüş, ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında Gözde Kansu'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
06.06.2023 11:33 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:33
Yalı Çapkını dizisinde evli bir çifti canlandıran Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti bir süre önce. Konu hakkında Gözde Kansu'dan ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları...
Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında evlendi.
Çağla Şıkel'in Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.