Emre Altuğ arkadaş olmadıklarını söylemişti! Çağla Şıkel “Sen affetsen, ben affetmem” deyip paylaştı! Bacaklarını çeken Çağla...
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat sahibi olmuştu. 7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2015 yılında ise evliliklerini sonlandırmıştı. Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama üzerine tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla uzun süre adlarından söz ettirmişti. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Şıkel'in "Sen affetsen ben affetmem" sözleri dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan o paylaşımı...
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.
Şıkel, 2015 yılında ise 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ ile ayrılık kararı alarak evliliğini sonlandırmıştı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken, geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un açıklamalarıyla gündem olmuştu.
"ARKADAŞ DEĞİLİZ"
Eski eşi Çağla Şıkel'le ayrılık süreçleri hakkında konuşan Emre Altuğ, Ağlayan Çağlayan'ın YouTube programında şunları söylemişti: "Biz arkadaş değiliz. Biz, aynı çocukların annesi, babasıyız. Yoksa bizim devamlı görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Ama egomuzu bir kenara bıraktık tabii. Kolay bir şey de değil, onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak. Biz 3 sene beraberdik, 7 sene evliydik. 10 sene bütün programınızı birisini düşünerek yapmışsınız. Sadece bu alışkanlıktan kurtulmak bile bir 6 ay alıyor. Fakat biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık."