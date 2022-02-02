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Haberler Magazin Emrah'tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun'u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Emrah'tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun'u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan şarkıcı Emrah, 2014'te oğulları Elyasa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Bir dönem yollarını ayırmaya karar veren Emrah ve Sibel Kirer sonrasında evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Şimdilerde bir tribute albüm çıkarmaya hazırlanan Emrah, bu albümde kızı için de bir doğum günü hediyesi hazırlıyor.

02.02.2022 13:51 - Son Güncelleme: 02.02.2022 13:51
Emrah’tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun’u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Yeşilçam'a damga vuran filmleri ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah Erdoğan, şimdilerde yeni albümüyle gündemde.

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Emrah’tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun’u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Emrah Erdoğan'ın, 2014 yılında evlendiği eşi Sibel Erdoğan ile geçtiğimiz yıl ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra evliliklerine bir şans daha vermişti.

Emrah’tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun’u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Şarkıcı Emrah, sanat yaşamının 40'ıncı yılına özel çıkarmaya hazırlandığı tribute albüm için çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir çalışmaya imza attı.

Emrah’tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun’u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Hürriyet'in haberine göre; Emrah, 2 Şubat'ta beş yaşına girecek olan kızı Eleysa'ya 'Kızım' adlı şarkıyı besteledi.

Emrah’tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun’u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın

Mustafa Özen yönetmenliğinde kliplendirilen şarkı, bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Şarkıcı Emrah, şarkısını bir dizide de kullanmak istediğini söyledi:

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