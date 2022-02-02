Emrah'tan 5 yaşındaki kızına oğlu Tayfun'u üzecek doğum günü hediyesi! Aman oğlu Tayfun Engin Çolak duymasın
2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan şarkıcı Emrah, 2014'te oğulları Elyasa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Bir dönem yollarını ayırmaya karar veren Emrah ve Sibel Kirer sonrasında evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Şimdilerde bir tribute albüm çıkarmaya hazırlanan Emrah, bu albümde kızı için de bir doğum günü hediyesi hazırlıyor.
Yeşilçam'a damga vuran filmleri ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah Erdoğan, şimdilerde yeni albümüyle gündemde.
Emrah Erdoğan'ın, 2014 yılında evlendiği eşi Sibel Erdoğan ile geçtiğimiz yıl ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra evliliklerine bir şans daha vermişti.
Şarkıcı Emrah, sanat yaşamının 40'ıncı yılına özel çıkarmaya hazırlandığı tribute albüm için çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir çalışmaya imza attı.
Hürriyet'in haberine göre; Emrah, 2 Şubat'ta beş yaşına girecek olan kızı Eleysa'ya 'Kızım' adlı şarkıyı besteledi.
Mustafa Özen yönetmenliğinde kliplendirilen şarkı, bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Şarkıcı Emrah, şarkısını bir dizide de kullanmak istediğini söyledi: