Emrah'ın son görüntüsü olay yarattı! Emrah işi baya abartınca 48'lik değil 28'lik oldu!

Emrah'ın son görüntüsü olay yarattı! Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü. 'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi. Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.

31.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 31.01.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





