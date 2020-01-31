Emrah'ın son görüntüsü olay yarattı! Emrah işi baya abartınca 48'lik değil 28'lik oldu!
Emrah'ın son görüntüsü olay yarattı! Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü. 'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi. Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.
Emrah, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ı görenler ise tanımakta epey güçlük çekti. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü. Ailesini kameralardan uzak tutmak için verdiği çabalarla gündeme gelen şarkıcı Emrah'ın siyaha boyalı saçlarının ön tarafındaki gürlük dikkat çekiciydi. Yüzüne de zindelik, gençlik gelmişti. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.