Emrah'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın biri 6 diğeri 9 yaşında! Reddettiği oğlu Tayfun'u görenler: "Babasının birebir kopyası resmen"
Emrah'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın, biri 6 diğeri 9 yaşında! Reddettiği oğlu Tayfun'u görenler ise "Babasının birebir kopyası resmen" yorumları yapıyor. Ünlü şarkıcı Emrah, nam-ı diğer Küçük Emrah çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan geçtiğimiz ocak ayında evliiğe ilk adımı atmış, o gün yaşadığı burukluğu "Yanımda baba yok ama baba gibi adamlar var" diyerek dile getirmişti. 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen ve bu evlilikten Elyesa ile Eleysa adında iki evlada sahip olan Emrah 2022'de boşandı. Biri kız biri erkek olan evlatlarını gözlerden uzak büyüten Emrah'ın çocukları kocaman oldu.
Emrah'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın biri 6 diğeri 9 yaşında! Reddettiği oğlu Tayfun'u görenler ise "Babasının birebir kopyası resmen" yorumları yapıyor.
Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi 2022 yılında magazine bomba gibi düştü.
NAFAKA PAZARLIĞI
Sibel Erdoğan'ın ne kadar nafaka alacağı daha belli olmadı. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı konuşuluyor.
"AYLIK GELİRİM 400 BİN TL"
Seyhan Soylu Al Sana Haber programında nafaka konusunda açıklama yaptı. Soylu, yayınında "Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor" diye konuştu.
3 ÇOCUĞU VAR
Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor. Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.