Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın biri 6 diğeri ise 9 yaşında! 32 yaşındaki Tayfun'u DNA testi sonucuyla kabullenmişti
Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın biri 6 diğeri ise 9 yaşında! 32 yaşındaki Tayfun'u DNA testi sonucuyla kabullenmişti... Ünlü şarkıcı Emrah, nam-ı diğer Küçük Emrah çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan geçtiğimiz ocak ayında evliiğe ilk adımı atmış, o gün yaşadığı burukluğu "Yanımda baba yok ama baba gibi adamlar var" diyerek aktarmıştı. 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen ve bu evlilikten Elyesa ile Eleysa adında iki evlada sahip olan Emrah 2022'de boşandı. Biri kız biri erkek olan evlatlarını gözlerden uzak büyüten ve büyük oğlu Tayfun'u reddetmesiyle tepki alan Emrah'ın çocuklarını görenlerler, "Kocaman olmuşlar" yorumları yapıyor.
Emrah'ın sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa'ya bakın, biri 6 diğeri ise 9 yaşında! 32 yaşındaki oğlu Tayfun'u DNA testi sonucuyla kabullenmişti...
Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi 2022 yılında magazine bomba gibi düştü.
NAFAKA PAZARLIĞI
Sibel Erdoğan'ın ne kadar nafaka alacağı daha belli olmadı. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı konuşuluyor.
"AYLIK GELİRİM 400 BİN TL"
Seyhan Soylu Al Sana Haber programında nafaka konusunda açıklama yaptı. Soylu, yayınında "Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor" diye konuştu.