Emrah’ın evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun’dan flaş hamle! “Her ne olursa olsun” deyip açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü
Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, bir dönem evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun ile uzun bir süre konuşulmuştu. İkili özellikle Tayfun Erdoğan'ın Survivor'da yarıştığı dönem sık sık gündem olmuştu. Survivor'da verdiği röportajda babası ile yaşadıklarını anlatan Tayfun, herkesi kahretmişti. Tayfun Erdoğan, şimdi ise Emrah ile yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. "Her ne olursa olsun" ifadelerini kullanan Tayfun, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Tayfun'un o açıklaması...
24.09.2022 23:30 - Son Güncelleme: 24.09.2022 23:30
Yakın çevresi tarafından henüz küçük yaşlarda yapılan amatör kasetler ile müzik dünyasına 'merhaba' diyen Emrah, adını çocukluğunun geçtiği Diyarbakır'dan İstanbul'a duyurmayı başardı.
İlk profesyonel albümü "Ağam Ağam" ile beklenen çıkışı yakalayan Emrah, sanat kariyerine "Küçük Emrah" ismiyle 1980'li yıllara damgasını vurarak başladı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Emrah, yaşadığı aşkların yanı sıra oğlu Tayfun'la da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Şarkıcı, özellikle evlatlıktan reddettiği Tayfun'un Survivor'a katıldığı dönem çok konuşuldu. Babasıyla ilgili duygusal bir röportaj veren Tayfun ise anlattıklarıyla kahretti.