Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı! Emrah Erdoğan ailesini gözlerden uzak tutmak için 16 kişilik...
Küçük Emrah olarak tanınan şarkıcı Emrah, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi. Ailesinin görüntülenmesinden hoşlanmayan Emrah Erdoğan, gazetecilere "Çocuklarımızı çekmemenizi istiyorum" uyarısında bulundu. Yaşanan bu olayın ardından ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek adına 16 kişilik deniz uçağı almaya karar verdi. Amerika'dan getirtilmesi için talimat verdiği deniz uçağının fiyatı ise 3 milyon dolar değerinde...
25.07.2019 09:26
- Son Güncelleme: 25.07.2019 09:26
Emrah Erdoğan, ailesi ile gözlerden uzak vakit geçirebilmek için 3 milyon değerinde 16 kişilik deniz uçağı için talimat verdi. Müzik ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran Emrah Erdoğan, bu kez sürpriz bir yatırımla gündemde. Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi. İşte Emrah'ın ve diğer ünlülerin pahalı oyuncakları...
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