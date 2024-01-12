Emrah “Benim 2 tane evladım var” öyle şeyler söyledi ki! Yine Tayfun’u yok saydı! DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı...

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. İkili, şimdi ise Emrah'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Emrah'ın "Benim 2 tane evladım var" sözlerinin ardından gözler Tayfun'a çevrildi. İşte detaylar...
Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmedi. Bir süre sonra yapılan DNA testi sonucu Tayfun'u kabul eden Emrah, mirasından men etmek adına oğluna Bursa'da bir ev vererek hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalattı.
Sık sık magazin gündeminde yer alan ikili, bir dönem Tayfun'un babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adlarından söz ettirdi.