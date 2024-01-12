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Emrah “Benim 2 tane evladım var” öyle şeyler söyledi ki! Yine Tayfun’u yok saydı! DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı...

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. İkili, şimdi ise Emrah'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Emrah'ın "Benim 2 tane evladım var" sözlerinin ardından gözler Tayfun'a çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 09:43 Güncelleme 12 Ocak 2024, 09:54
Emrah “Benim 2 tane evladım var” öyle şeyler söyledi ki! Yine Tayfun’u yok saydı! DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... 1

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmedi. Bir süre sonra yapılan DNA testi sonucu Tayfun'u kabul eden Emrah, mirasından men etmek adına oğluna Bursa'da bir ev vererek hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalattı.

Emrah “Benim 2 tane evladım var” öyle şeyler söyledi ki! Yine Tayfun’u yok saydı! DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... 2

Sık sık magazin gündeminde yer alan ikili, bir dönem Tayfun'un babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adlarından söz ettirdi.

Emrah “Benim 2 tane evladım var” öyle şeyler söyledi ki! Yine Tayfun’u yok saydı! DNA sonucunda kabul ederek mirasından çıkarmıştı... 3

Baba-oğul şimdi ise Emrah'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten iki evladı daha olan Emrah, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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