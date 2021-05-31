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Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Son dönemin gündemi sallayan aşkı Sibel Can ile Emir Sarıgül'den geldi. Geçtiğimiz günlerde mavi tura açılan ikilinin görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden Sarıgül, 'Dost meclisindeyim' diyerek iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medya gündeminden düşmeyen 3 çocuk annesi Sibel Can'ın Beykoz'daki villasını gören hayran kaldı. Adeta bir saray yavrusunu andıran şarkıcının evinde yok yok! 1200 m2 evde 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunuyor. İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

31.05.2021 18:02 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:18
Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

7 BANYO, KUAFÖR SALONU, MÜZİK KAYIT STÜDYOSU...

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olan Sibel Can'ın evi merak konusu oldu. Uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı geçtiğimiz günlerde kanıtlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafın ardından Sibel Can konuyla ilgili sessizliğini devam ettiriyor. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu program ile sosyal medyada adından söz ettiren 50 yaşındaki 3 çocuk annesi şarkıcının evi merak konusu oldu.

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Sibel Can vaktinin çoğunu evinde geçiriyor.

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2.

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor.