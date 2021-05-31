Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Emir Sarıgül ile tekne tatili ifşa olmuştu... Son dönemin gündemi sallayan aşkı Sibel Can ile Emir Sarıgül'den geldi. Geçtiğimiz günlerde mavi tura açılan ikilinin görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden Sarıgül, 'Dost meclisindeyim' diyerek iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medya gündeminden düşmeyen 3 çocuk annesi Sibel Can'ın Beykoz'daki villasını gören hayran kaldı. Adeta bir saray yavrusunu andıran şarkıcının evinde yok yok! 1200 m2 evde 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunuyor. İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

31.05.2021 18:02 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





