Emir Benderlioğlu çekti Ceren Benderlioğlu paylaştı! EDHO'nun Ömür Façalı'sı plaj çekimiyle mankenlere taş çıkarttı
Emir Benderlioğlu çekti Ceren Benderlioğlu paylaştı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine can veren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Eşi Emir Benderlioğlu'nun kumsalda çektiği bir videosunu Instagram hesabında yayınlayan güzel oyuncu, adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Benderlioğlu için 'Mankenlere taş çıkartır', 'Senden daha güzelini görmedim', 'Doğal güzellik' yorumları yapıldı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun takipçilerini mest ettiği o paylaşımı...
21.07.2021 00:54
- Son Güncelleme: 21.07.2021 01:02
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emir Benderlioğlu'nun çektiği bir videosunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.