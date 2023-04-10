Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: "Evlilik mi var?" Aşk pozuyla düşman çatlattılar...
Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı, akıllarda aynı soru yer aldı; 'Evlilik mi var?" Aşk pozları paylaşan Emine Ün Instagram'daki o karesiyle gündeme bomba gibi düştü. Adeta kendisinin kopyası gibi görünen Duru adında bir kızı olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı...
10.04.2023 15:14 - Son Güncelleme: 10.04.2023 15:40
"EVLİLİK Mİ VAR?"
Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru; "Evlilik mi var?" Aşk pozuyla düşman çatlattılar...
18 yaşına giren kızı Duru'nun kendisine benzerliğiyle sık sık adından söz ettiren Emine Ün Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
Bir dönem ekranların ve podyumların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.
Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.