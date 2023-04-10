RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: "Evlilik mi var?" Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: "Evlilik mi var?" Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı, akıllarda aynı soru yer aldı; 'Evlilik mi var?" Aşk pozları paylaşan Emine Ün Instagram'daki o karesiyle gündeme bomba gibi düştü. Adeta kendisinin kopyası gibi görünen Duru adında bir kızı olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı...

10.04.2023 15:14 - Son Güncelleme: 10.04.2023 15:40
Emine Ün’ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: Evlilik mi var? Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

"EVLİLİK Mİ VAR?"

Emine Ün'ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru; "Evlilik mi var?" Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Ün’ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: Evlilik mi var? Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

18 yaşına giren kızı Duru'nun kendisine benzerliğiyle sık sık adından söz ettiren Emine Ün Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Emine Ün’ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: Evlilik mi var? Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

Bir dönem ekranların ve podyumların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün’ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: Evlilik mi var? Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Emine Ün’ün sevgilisiyle o pozu sosyal medyayı salladı akıllarda aynı soru: Evlilik mi var? Aşk pozuyla düşman çatlattılar...

Sevgilisiyle aile ziyaretine giden Emine Ün, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

SON DAKİKA