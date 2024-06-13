Emine Ün’ün kızı mezun oldu! Mezuniyet pozlarına ilk yorum Pınar Altuğ’dan! Son hali şaşırttı! “Anasının kızı...”

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, sosyal medya hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ın mezuniyet törenine özel bir paylaşımda bulundu. Ün'ün "Hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum" notunu eklediği paylaşımda Duru Kınay, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İlk yorum Pınar Altuğ'dan gelirken Duru için "Anasının kızı", "Annesinin kopyası", "İkizin resmen" gibi yorumlar yapıldı. İşte Duru Kınay'ın hayran bırakan son hali...