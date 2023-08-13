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Emine Ün’ün “Hafta sonu güneşim” dediği kızına bakın! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! 18 yaşındaki Duru Kınay hayran bıraktı

Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile yeni bir paylaşımda bulundu. Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken 18 yaşındaki Duru Kınay son haliyle hayran bıraktı. Genç kızı görenler "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu. İşte Emine Ün'ün "Hafta sonu güneşim" diye seslendiği güzeller güzeli kızı...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 14:03 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 14:23
Emine Ün’ün “Hafta sonu güneşim” dediği kızına bakın! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! 18 yaşındaki Duru Kınay hayran bıraktı 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

Emine Ün’ün “Hafta sonu güneşim” dediği kızına bakın! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! 18 yaşındaki Duru Kınay hayran bıraktı 2

Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken 18 yaşındaki Duru Kınay son haliyle hayran bıraktı.

Emine Ün’ün “Hafta sonu güneşim” dediği kızına bakın! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! 18 yaşındaki Duru Kınay hayran bıraktı 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Genç kızı görenler "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu.

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