Emine Ün’ün “Hafta sonu güneşim” dediği kızına bakın! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! 18 yaşındaki Duru Kınay hayran bıraktı

Emine Ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile yeni bir paylaşımda bulundu. Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken 18 yaşındaki Duru Kınay son haliyle hayran bıraktı. Genç kızı görenler "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu. İşte Emine Ün'ün "Hafta sonu güneşim" diye seslendiği güzeller güzeli kızı...