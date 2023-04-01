RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti "Emine minik sen oldu bu afet" Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti "Emine minik sen oldu bu afet" Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Emine Ün'ün Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru 18 yaşında artık. Ünlü oyuncu da biricik kızıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Ün, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Emine Ün ile kızı Duru'nun benzerlikleri dikkatlerden kaçmazken, Ebru Destan, Ebru Akel gibi ünlü isimler de, Ün'ün paylaşımına yorum yaptı. İşte anne-kızın akıllara zarar benzerliği.

01.04.2023 15:18 - Son Güncelleme: 01.04.2023 15:48
Emine Ün’ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti Emine minik sen oldu bu afet Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile şöhrete kavuşmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Ün’ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti Emine minik sen oldu bu afet Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Emine Ün’ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti Emine minik sen oldu bu afet Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. 18 yaşındaki kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı.

Emine Ün’ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti Emine minik sen oldu bu afet Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

Emine Ün kızı Duru ile hafta sonu pozunu paylaştı. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Emine Ün’ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti Emine minik sen oldu bu afet Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar

İŞTE O PAYLAŞIM

Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı.

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