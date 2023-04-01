Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru annesini solladı geçti "Emine minik sen oldu bu afet" Anne kızın birbirine benzerliği akıllara zarar
Emine Ün'ün Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru 18 yaşında artık. Ünlü oyuncu da biricik kızıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Ün, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Emine Ün ile kızı Duru'nun benzerlikleri dikkatlerden kaçmazken, Ebru Destan, Ebru Akel gibi ünlü isimler de, Ün'ün paylaşımına yorum yaptı. İşte anne-kızın akıllara zarar benzerliği.
01.04.2023 15:18 - Son Güncelleme: 01.04.2023 15:48
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile şöhrete kavuşmuştu.
Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. 18 yaşındaki kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı.