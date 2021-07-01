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Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten olan kızı Duru ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru, güzelliğiyle adeta sosyal medya kullanıcılarını mest etti. Mavi gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. Öte yandan anne-kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile yaptığı o paylaşım…

01.07.2021 00:42 - Son Güncelleme: 01.07.2021 00:50
Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınana ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten olan kızı Duru ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

Güzelliğiyle annesinin pabucunu dama atan 17 yaşındaki Duru, adeta sosyal medyayı salladı. Duru için "Güzelliğini annesinden almış", "Annesini gölgede bıraktı" yorumları yapıldı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncunun "Çok ama çok ama çok seviyorum" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan anne-kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

İşte başta Emine Ün olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Annesinin pabucunu dama attı sosyal medya onu konuştu

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