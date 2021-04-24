Emine Ün son dakika bombasını patlattı boşanıyor! Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş ayrılma kararı aldı böyle duyurdu

İbrahim Erkal'la birlikte rol aldığı Canısı iyle yıldızı parlayan Emine Ün bir dönemin en çok aranan isimlerinden biri olarak magazin sayfalarını süslüyordu. Şimdilerde reklam yıldızı olarak hayatını sürdüren Emine Ün, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 43 yaşındaki Emine Ün, Instagram hesabından son dakika bombasını patlattı. Emine Ün, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldı. Ün, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş'ın ayrılık haberinin ayrıntıları merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti.

24.04.2021 15:47 - Son Güncelleme: 24.04.2021 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





