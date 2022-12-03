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Haberler Magazin Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...

Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı iki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal'la daha sonra nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında açıklamalarda bulundu ama sözler Sandal'aydı.

03.12.2022 09:05 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:05
Emina Jahovic’ten zehir zemberek sözler ’Erkek adam gibi davranmalı’ Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal’a...

Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşı ile kahve içmeye geldiğini söyleyen şarkıcı, yeni projesinden bahsetti.

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Emina Jahovic’ten zehir zemberek sözler ’Erkek adam gibi davranmalı’ Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal’a...

Jahovic, "Yeni bir albüm çıkartıyorum. Düetler de var içerisinde, kendi söylediklerim de. Belgrad'a gidiyorum. Çok güzel olacak" dedi.

Emina Jahovic’ten zehir zemberek sözler ’Erkek adam gibi davranmalı’ Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal’a...

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine girten, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması züerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.

Emina Jahovic’ten zehir zemberek sözler ’Erkek adam gibi davranmalı’ Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal’a...

Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.

Emina Jahovic’ten zehir zemberek sözler ’Erkek adam gibi davranmalı’ Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal’a...

"ÇOCUKLARININ NAFASINI ÖDEMELİ"

Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.

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