Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı iki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal'la daha sonra nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında açıklamalarda bulundu ama sözler Sandal'aydı.
03.12.2022 09:05 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:05
Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşı ile kahve içmeye geldiğini söyleyen şarkıcı, yeni projesinden bahsetti.
Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine girten, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması züerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.