Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

Emina Jahovic'in makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)
Magazin dünyasının ünlü isimlerinin bakımlı ve makyajlı halleri ile biliriz. Onlar ise özel hayatlarında makyajdan olabildiğince kaçınıyorlar. Son dönemlerde adı Sadettin Saran ile olan ilişkisi ile gündeme gelen Emina Jahovic makyajsız yakalandı. Emina Jahovic'in makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte ünlülerin makyajsız halleri.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:34 Güncelleme: 11:59:21
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarının güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Peki ya makyajsız halleri nasıl? Mustafa Sandal ile olan ayrılığı ardından Sadettin Saran ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Emina Jahovic makyajsız yakalandı.
İŞTE EMİNA JAHOVİC'İN MAKYAJSIZ HALİ
Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Emina Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirten Emina Jahovic, muhabirlerin sevgilisi Saadettin Saran ile ilgili evlilik sorularına "Abartıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.
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