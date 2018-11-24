Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarının güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Peki ya makyajsız halleri nasıl? Mustafa Sandal ile olan ayrılığı ardından Sadettin Saran ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Emina Jahovic makyajsız yakalandı.