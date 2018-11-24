Emina Jahovic'in makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin bakımlı ve makyajlı halleri ile biliriz. Onlar ise özel hayatlarında makyajdan olabildiğince kaçınıyorlar. Son dönemlerde adı Sadettin Saran ile olan ilişkisi ile gündeme gelen Emina Jahovic makyajsız yakalandı. Emina Jahovic'in makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte ünlülerin makyajsız halleri.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:34 Güncelleme: 11:59:21
Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarının güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Peki ya makyajsız halleri nasıl? Mustafa Sandal ile olan ayrılığı ardından Sadettin Saran ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Emina Jahovic makyajsız yakalandı.

Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

İş insanı Sadettin Saran ile olan beraberliğini gizlemeyip artık gönül rahatlığı ile paylaşabilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda çıkıp aracına binerken muhabirlere yakalandı.

Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

İŞTE EMİNA JAHOVİC'İN MAKYAJSIZ HALİ

Makyajsız hali ve şiş yüzü ile görüntülenen 36 yaşındaki Emina Jahovic, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Dişçiden çıktığı için konuşamadığını belirten Emina Jahovic, muhabirlerin sevgilisi Saadettin Saran ile ilgili evlilik sorularına "Abartıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

Emina Jahovic ve Saadettin Saran uzun süre ilişkilerini gizlemiş daha sonra ise aile pozuyla bir nevi tüm dedikodulara açıklık getirmişti. Eski eş Mustafa Sandal ise bu aşk için "hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

Emina Jahovicin makyajsız hali şaşırttı (Ünlülerin makyajsız hali)

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

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