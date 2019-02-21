Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!
Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'in bu ilişkisi kısa sürmüştü. Sadettin Saran'dan sonra sessizliğini koruyan Emina Jahovic bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Estetik hali günlerce konuşulan ve eski haliyle arasında dağlar kadar fark olan Emina Jahovic, kameraları görür görmez dondu kaldı. Emina Jahovic'in estetiksiz halini görünce, bu tepkisine hak vermemek elde değil. İşte başta Emina Jahovic olmak üzere, ünlülerin inamakta güçlük çekeceğiniz estetiksiz halleri.
21.02.2019 09:55
- Son Güncelleme: 21.02.2019 10:02
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Son dönemde Sadettin Saran ile yaşadığı olaylı aşk ile çok konuşulan Emina Jahovic'in estetiksiz hali de hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. Tüm bunların ardından Emina Jahovic'in bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmesi olay yarattı. Emina Jahovic'in estetiksiz halini görünce şaşırmamak elde değil...
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