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Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic'in bu ilişkisi kısa sürmüştü. Sadettin Saran'dan sonra sessizliğini koruyan Emina Jahovic bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Estetik hali günlerce konuşulan ve eski haliyle arasında dağlar kadar fark olan Emina Jahovic, kameraları görür görmez dondu kaldı. Emina Jahovic'in estetiksiz halini görünce, bu tepkisine hak vermemek elde değil. İşte başta Emina Jahovic olmak üzere, ünlülerin inamakta güçlük çekeceğiniz estetiksiz halleri.

21.02.2019 09:55 - Son Güncelleme: 21.02.2019 10:02
Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Son dönemde Sadettin Saran ile yaşadığı olaylı aşk ile çok konuşulan Emina Jahovic'in estetiksiz hali de hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. Tüm bunların ardından Emina Jahovic'in bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmesi olay yarattı. Emina Jahovic'in estetiksiz halini görünce şaşırmamak elde değil...

Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Altı ay aşk yaşadığı Sadettin Saran'dan kısa bir süre önce ayrılan Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Emina Jahovic, estetik merkezinde 4 saat boyunca kaldı.

Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Çıkışta fotoğraflarının çekildiğini görünce gerildi. Art arda gelen sorulara cevap vermemek için de cep telefonuna sarıldı. Önemli ve kritik bir görüşme yapacağını söyledi.

Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Sadettin Saran'dan cimriliği yüzünden ayrıldığı iddia edilen Emina Jahovic'in estetik merkezinde görüntülenmesi pek şaşılacak şey değil.

Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

ADETA ESTETİK HARİKASI

Emina Jahovic, sosyal medyada yayılan estetiksiz fotoğrafları günlerce konuşulmuştu.

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