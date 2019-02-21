Emina Jahovic Sadettin Saran'dan ayrıldı kendini estetiğe verdi! Estetiksiz hali şok!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Son dönemde Sadettin Saran ile yaşadığı olaylı aşk ile çok konuşulan Emina Jahovic'in estetiksiz hali de hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. Tüm bunların ardından Emina Jahovic'in bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmesi olay yarattı. Emina Jahovic'in estetiksiz halini görünce şaşırmamak elde değil...