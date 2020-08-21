Haberler Galeri Magazin Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina Jahovic Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Sandal'ın iki oğlu Yavuz ve Yaman'ın annesi Emina Jahovic, 38 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekiyor. Estetik ile bambaşka birisi haline dönüşen Emina Jahovic son olarak Sadettin Saran'la yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic şimdilerde tatilde. Ona 'Akıl hocam' dediği annesi eşlik ediyor.

21.08.2020 13:14 - Son Güncelleme: 21.08.2020 13:38
Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic tatiline Göcek-Bodrum hattında devam ediyor. Jahovic'e 'Akıl hocam' dediği annesi eşlik ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina önceki gün plajda annesi Senija Jahovic ile denizin güneşin tadını çıkardı.

Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina, annesi için şöyle konuştu: Annem çok okur, çok gezer. Dünya gündemini yakından takip eder.

Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Önemli her konuda karar vermeden önce mutlaka fikrini alırım. Benim akıl hocamdır. Uyarılarını dinlemediğim zamanlar hep kaybettim.

Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

İŞTE EMINA JAHOVIC'İN ANNESİ

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