Haberler Galeri Magazin Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina Jahovic annesiyle fotoğraf paylaştı sosyal medya sallandı! Bikinili pozları yakıp geçen Emina...

Emina Jahovic Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Sandal'ın iki oğlu Yavuz ve Yaman'ın annesi Emina Jahovic, 38 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekiyor. Estetik ile bambaşka birisi haline dönüşen Emina Jahovic son olarak Sadettin Saran'la yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic şimdilerde tatilde. Ona 'Akıl hocam' dediği annesi eşlik ediyor.

21.08.2020 13:14 - Son Güncelleme: 21.08.2020 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





