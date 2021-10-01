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Haberler Magazin Emel Sayın'dan 'üç ay aşk yaşadık' diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

Emel Sayın'dan 'üç ay aşk yaşadık' diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

Emel Sayın'dan 'üç ay aşk yaşadık' diyen Mehmet Ali Erbil'e jet yanıt! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde birlikte rol aldığı Emel Sayın hakkında şoke eden bir iddiada bulunmuştu. Erbil, Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadığını söylemişti. Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına jet hızıyla yanı geldi. Mehmet Ali Erbil'e tepki gösteren Sayın, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakın Emel Sayın aşk iddiaları hakkında neler söyledi...

01.10.2021 14:27 - Son Güncelleme: 01.10.2021 14:27
Emel Sayın’dan ’üç ay aşk yaşadık’ diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

Beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, telefonla bağlandığı bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aşk hayatından bahseden 64 yaşındaki Erbil'in Emel Sayın itirafı herkesi şoke etmişti. Yeşilçam yıldızı ve şarkıcı Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez açıklamıştı.

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Emel Sayın’dan ’üç ay aşk yaşadık’ diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

"ÜÇ AY BERABERDİM"
Erbil, "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim" demişti.

Emel Sayın’dan ’üç ay aşk yaşadık’ diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

Ünlü şovmen, sözlerini şöyle sürdürmüşü: "Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Emel Sayın’dan ’üç ay aşk yaşadık’ diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

"BEN MEHMET ALİ'YE SORARIM"
Mehmet Ali Erbil'in magazin gündemine bomba gibi düşen bu sözleri karşısında çok şaşıran Emel Sayın, Magazinsortie'ye konuştu.

Emel Sayın’dan ’üç ay aşk yaşadık’ diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi

Sayın, "Ben Mehmet Ali'ye sorarım. Ne oldu Mehmet Ali'ye, son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor" sözleriyle, ünlü oyuncuya tepkisini dile getirdi.

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