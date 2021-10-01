Emel Sayın'dan 'üç ay aşk yaşadık' diyen Mehmet Ali Erbil’e jet yanıt! Yeşilçam yıldızı bakın neler söyledi
Emel Sayın'dan 'üç ay aşk yaşadık' diyen Mehmet Ali Erbil'e jet yanıt! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde birlikte rol aldığı Emel Sayın hakkında şoke eden bir iddiada bulunmuştu. Erbil, Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadığını söylemişti. Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına jet hızıyla yanı geldi. Mehmet Ali Erbil'e tepki gösteren Sayın, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakın Emel Sayın aşk iddiaları hakkında neler söyledi...
01.10.2021 14:27
- Son Güncelleme: 01.10.2021 14:27
Beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, telefonla bağlandığı bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aşk hayatından bahseden 64 yaşındaki Erbil'in Emel Sayın itirafı herkesi şoke etmişti. Yeşilçam yıldızı ve şarkıcı Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez açıklamıştı.
"ÜÇ AY BERABERDİM"
Erbil, "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim" demişti.
Ünlü şovmen, sözlerini şöyle sürdürmüşü: "Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi" ifadelerini kullanmıştı.