Emel Müftüoğlu’nun kızı da ünlü çıktı gören duyan inanamadı! Annesinin izinden giden Çağrı güzelliğiyle mest etti

Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, 1990 yılında çıkardığı 'Karlar Düşer' albümüyle müzik dünyasına adım attı. Müftüoğlu; Emelce, Mucize, Çok Ayıp gibi unutulmaz albümlere imza attı.