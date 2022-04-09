Emel Müftüoğlu'nun kızı da ünlü çıktı gören duyan inanamadı! Annesinin izinden giden Çağrı güzelliğiyle mest etti
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olan Emel Müftüoğlu, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan 60 yaşındaki Emel Müftüoğlu hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı, en az kendisi kadar ünlü bir şarkıcı çıktı. İşte başta Emel Müftüoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
09.04.2022 17:09 - Son Güncelleme: 09.04.2022 17:09
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, 1990 yılında çıkardığı 'Karlar Düşer' albümüyle müzik dünyasına adım attı. Müftüoğlu; Emelce, Mucize, Çok Ayıp gibi unutulmaz albümlere imza attı.