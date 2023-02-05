Emel Müftüoğlu'nun kezzap itirafı olay! "35 yaşıma kadar öyle bir insandım" dedi açıkladı: "Sezen Aksu ve Sertab Erener'i kıskandığım için..."
Emel Müftüoğlu'nun kezzap itirafı olay! "35 yaşıma kadar öyle bir insandım" dedi açıkladı, O sözler sosyal medya gündeminde. Pop müziği şarkıcıEmel Müftüoğlu katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı itiraflarla hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte kezzap itirafıyla kan donduran Emek Müftüoğlu^dan gelen şok itirafın detayları...
"SEZEN AKSU VE SERTAB ERENER'İ KISKANDIĞIM İÇİN..."
Emel Müftüoğlu'nun kezzap itirafı olay! "35 yaşıma kadar öyle bir insandım" dedi gerçekleri açıkladı.
Dijital ortamda yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcıEmel Müftüoğlu, bir dönem öfke kontrolünün olmadığını ve kıskançlık krizleri yaşadığını anlattı.
Yıllar önce Sertap Erener'i kıskandığını söyleyen Müftüoğlu, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim" dedi.
Sezen Aksu'yu Sertap Erener'den kıskandığını söyleyen Emel Müftüoğlu, "Onlara şarkı vermek istediğinde kıskandığım için sen o şarkıyı daha iyi okursun verme derdim.
"Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim. Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.