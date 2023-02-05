Emel Müftüoğlu'nun kezzap itirafı olay! "35 yaşıma kadar öyle bir insandım" dedi açıkladı: "Sezen Aksu ve Sertab Erener'i kıskandığım için..."

"Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim. Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.