Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canladıran ve şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer aşk yaşayan Alina Boz son günlerin en popüler isimlerinden biri. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.03.2019 13:36 - Son Güncelleme: 23.03.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





