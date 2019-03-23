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Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canladıran ve şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer aşk yaşayan Alina Boz son günlerin en popüler isimlerinden biri. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.03.2019 13:36 - Son Güncelleme: 23.03.2019 13:41
Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Azra karakteri ile son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Alina Boz'un annesi Rus babası ise Türk. Alinaz Boz annesinin neredeyse kopyası gibi.

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Şu sıralara Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Alina Boz'un annesini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un annesi hayrete düşürdü! Kızından daha genç

Pelin Karahan

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