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Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Elimi Bırakma adlı dizide, Alp Navruz'un canlandırdığı Cenk karakteri ile büyük bir aşk yaşayan dizinin Azra'sı Alina Boz'un gerçek hayattaki büyük aşkının kim olduğunu biliyor musunuz? Alina Boz özel hayatını her ne kadar gözlerden uzak yaşasada ünlü sevgilisi yüzünden hep gündemde. Alina Boz'un gerçek hayattaki sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

07.04.2019 09:22 - Son Güncelleme: 07.04.2019 09:26
Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. Onlardan biri de Alina Boz. Alp Navruz ile birlikte Elimi Bırakma dizisinde izleyicinin sevdiği bir uyum yakalayn Alina Boz gerçek hayatta kalbini bambaşka birine kaptırdı. Alina Boz'un kendinden daha ünlü sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş
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