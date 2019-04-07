Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şaşkına çevirdi! Meğer o da ünlüymüş

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. Onlardan biri de Alina Boz. Alp Navruz ile birlikte Elimi Bırakma dizisinde izleyicinin sevdiği bir uyum yakalayn Alina Boz gerçek hayatta kalbini bambaşka birine kaptırdı. Alina Boz'un kendinden daha ünlü sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.