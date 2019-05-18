GaleriMagazin

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran 98 doğumlu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

18.05.2019 16:21 - Son Güncelleme: 18.05.2019 16:21
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Elimi Bırakma adlı dizide canlandırdığı Azra karakteri ile Alina Boz genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesine çıktı. Paramparça dizisi ile büyük çıkış yakalayan 20 yaşındaki Alina Boz'un annesi Rus babası ise Türk. Alinaz Boz annesinin neredeyse kopyası gibi.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Pelin Karahan

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki bu fark şaşırttı! Göründüğü gibi değil...
Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki bu fark şaşırttı! Göründüğü gibi değil...