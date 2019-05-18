Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne...

Elimi Bırakma adlı dizide canlandırdığı Azra karakteri ile Alina Boz genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesine çıktı. Paramparça dizisi ile büyük çıkış yakalayan 20 yaşındaki Alina Boz'un annesi Rus babası ise Türk. Alinaz Boz annesinin neredeyse kopyası gibi.