Elçin Sanguyu hiç böyle görmediniz! Ünlüler ve sevimli dostları

Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz! Ünlüler ve sevimli dostları
Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz. Oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından sevimli dostuyla bir fotoğrafını paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu hayvan sevgisini sosyal medyadan paylaşan tek isim değil. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Yağmur Ünal'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi..
1 Kasım 2018 Perşembe, 18:41:50 Güncelleme: 19:17:58
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.
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