Elçin Sangu'yu bir de böyle görün suyun içinde en cesur haliyle... Güzelliğiyle hayran bıraktı sosyal medya yıkıldı
Elçin Sangu'yu bir de böyle görün suyun içinde en cesur haliyle... 36 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle hayran bıraktı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti ünlü oyuncu... Ekranlara dönüş yapan Sangu imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını sarıya boyatan ve son hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu en doğal hali ile sosyal medya gündeminde.
17.10.2021 17:06
- Son Güncelleme: 17.10.2021 17:10
Elçin Sangu'yu bir de böyle görün suyun içinde en cesur haliyle... Güzelliğiyle hayran bırakan 36 yaşındaki Elçin Sangu'nun cesaretini konuşturduğu makyajsız pozu sosyal medyada çok konuşylanlar arasında.
Yıllardır kızıl saçları ile ekranlarda görünen ve hafızalarımızda kızıl saçlı güzel olarak yer alan Elçin Sangu, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekiyor.