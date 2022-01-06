Elçin Sangu'nun da araba tercihi birçok ünlüde görülen modelden! Değeri ise dudak uçuklatan cinsten, cep yakıyor!
Elçin Sangu'nun da araba tercihi birçok ünlüde görülen modelden! Değeri ise dudak uçuklatan cinsten, resmen cep yakıyor! Ünlü oyuncu, geçtiğimiz akşam arkadaş grubu ile Arnavutköy'de bir mekandaydı. Sangu, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah" sözlerine açıklık getirdi. Mekanda yaklaşık dört saat oturan ünlü isim, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorya, "Sorun çıkartan insan ile çalışmam" diyerek aracına binen Elçin Sangu'nun yeni araba aldığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun tercihi, son dönemde birçok ünlüde görülen hibrit model araba oldu, değeri ise dudak uçuklatıyor.
Elçin Sangu'nun da araba tercihi birçok ünlüde görülen modelden! Değeri ise dudak uçuklatan cinsten, resmen cep yakıyor!
Elçin Sangu, geçtiğimiz akşam aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy'un da bulunduğu arkadaş grubu ile Arnavutköy'de bir mekandaydı. Sangu, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah" sözlerine açıklık getirdi.
Mekanda yaklaşık dört saat oturan Elçin Sangu, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Neler yaptığını soran muhabirlere Sangu, "Tiyatro provası var, şu an onunla ilgileniyorum. Tamamen yeni bir oyun olacak, onun heyecanı var bakalım pandemi koşullarında ne kadar gidecek hep beraber göreceğiz" dedi.
"SORUN ÇIKARTAN İNSANLA ÇALIŞMAM"
Oyuncu, "Hepimizin yok mu böyle düşünceleri. Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim" dedi. Muhabirlerin "Peki tekrardan bir projede yer alır mısınız bunlarla?" sorusuna ise "Prensiplerim gereği asla çalışmam. Sorun çıkartan insan ile çalışmam" diyerek aracına bindi.