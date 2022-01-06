Elçin Sangu’nun da araba tercihi birçok ünlüde görülen modelden! Değeri ise dudak uçuklatan cinsten, cep yakıyor!

"SORUN ÇIKARTAN İNSANLA ÇALIŞMAM"

Oyuncu, "Hepimizin yok mu böyle düşünceleri. Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim" dedi. Muhabirlerin "Peki tekrardan bir projede yer alır mısınız bunlarla?" sorusuna ise "Prensiplerim gereği asla çalışmam. Sorun çıkartan insan ile çalışmam" diyerek aracına bindi.