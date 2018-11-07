Elçin Sangunun 15 milyon lira değerindeki Boğaz manzaralı evi! İşte ünlülerin oturdukları semtler

Elçin Sangu'nun 15 milyon lira değerindeki Boğaz manzaralı evi! İşte ünlülerin oturdukları semtler
Elçin Sangu 15 milyon lira değerinde, 400 metrekarelik, Boğaz manzaralı lüks bir ev satın aldı. Ekranların aranan yüzü Elçin Sangu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekerken şimdi de satın aldığı evle gündemde. Peki, Türkiye'nin diğer ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi ülke, şehir ve semtleri tercih ediyor? İşte ünlülerin oturdukları semtler ve evleri...
ALMEDA ABAZİ - TOLGAHAN SAYIŞMAN
Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi. Çift, aileleri Çekmeköy'de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı. İkili, Zincirlikuyu'daki dairelerinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.
Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak. Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.
GÖKÇE BAHADIR
Gökçe Bahadır, kazancını gayrimenkule yatırıyor. İlk olarak bu sezon annesinin Ayvalık'taki yazlığını tadilat yaptırarak yenileyen başarılı oyuncu, kendine lüks bir daire satın aldı.
Kadıköy Suadiye'de 4+1 deniz manzaralı bir evi bulunan oyuncu, yine aynı muhitten kendisine deniz manzaralı, çatı katı 2+1 lüks bir ev alarak geleceğine yatırım yaptı.
BÜŞRA DEVELİ
Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz'le karşılaşmamak için Cihangir'den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata'da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL'yi gözden çıkardı.
ARAS BULUT İYNEMLİ
Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.
KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.