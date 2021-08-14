Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu'yu unutun
Bir süredir ekranlarda görünmeyen 36 yaşındaki oyuncu Elçin Sangu imaj değişikliğine gitti. Elçin Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı.Kızıl saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Elçin Sangu'nun son halini görenler ilk söylediği şey ise 'Sinem Kobal'a benzemesi oldu. Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da eski haline geri dönmesi gerektiğini söyledi.
14.08.2021 12:38
- Son Güncelleme: 14.08.2021 12:38