Vav TV İzle
Haberler Magazin Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu'yu unutun

Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu'yu unutun

Bir süredir ekranlarda görünmeyen 36 yaşındaki oyuncu Elçin Sangu imaj değişikliğine gitti. Elçin Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı.Kızıl saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Elçin Sangu'nun son halini görenler ilk söylediği şey ise 'Sinem Kobal'a benzemesi oldu. Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da eski haline geri dönmesi gerektiğini söyledi.

14.08.2021 12:38 - Son Güncelleme: 14.08.2021 12:38
Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

Ancak Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı.

Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

"ELÇİN YENİ İMAJIYLA SİNEM KOBAL'A BENZEMİŞ"

İmaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncu, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu ise meslektaşı Sinem Kobal'a benzetildi.

Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

Yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sangu için "Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş," "Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki" ve "Sinem ile Elçin'in saçlarıyla estetikleri aynı olmuş" yorumları yapıldı.

Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

İŞTE ELÇİN SANGU'NUN SON HALİ

Öte yandan Elçin Sangu'nun yeni imajı sevenlerini de ikiye böldü.

SON DAKİKA