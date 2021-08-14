Elçin Sangu Sinem Kobal oldu çıktı son halini görenler dönüp bir daha baktı! Bildiğiniz Elçin Sangu’yu unutun

Yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sangu için "Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş," "Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki" ve "Sinem ile Elçin'in saçlarıyla estetikleri aynı olmuş" yorumları yapıldı.