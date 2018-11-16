Elçin Sangu sevenlerini korkuttu! İşte ünlülerin yeni imajları
Elçin Sangu yeni imajıyla sevenleri korkuttu. Saçlarının kendisi için çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Elçin Sangu, saçlarını boyattı mı? Ünlülerin hayatları özellikle de eski hayatları hep merak konusu olmuştur. Kimileri mecburiyetten kimileri doğanın kanunu gereği kimileri ise kendi istekleri doğrultusunda dış görünüşlerini değiştiriyor. Bazıları bu değişimde başarılı bazıları için ise sonuç hüsran olabiliyor. İşte ünlülerin eski ve yeni imajları...
16 Kasım 2018 Cuma, 17:31:55
Güncelleme: 17:57:32
BERGÜZAR KOREL
Rol aldığı dizi bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşinin organize ettiği 36'ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.
Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Bergüzar Korel ve eşi, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.
Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti. Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.
GONCA VUSLATERİ
Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı.
Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.