Elçin Sangu sevenlerini korkuttu! İşte ünlülerin yeni imajları

Elçin Sangu yeni imajıyla sevenleri korkuttu. Saçlarının kendisi için çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Elçin Sangu, saçlarını boyattı mı? Ünlülerin hayatları özellikle de eski hayatları hep merak konusu olmuştur. Kimileri mecburiyetten kimileri doğanın kanunu gereği kimileri ise kendi istekleri doğrultusunda dış görünüşlerini değiştiriyor. Bazıları bu değişimde başarılı bazıları için ise sonuç hüsran olabiliyor. İşte ünlülerin eski ve yeni imajları...

16 Kasım 2018 Cuma, 17:31:55 Güncelleme: 17:57:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





