Elçin Sangu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı! İşte ünlülerin çocukluk halleri
Elçin Sangu hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaşan Elçin Sangu fotoğrafının altına, "Hangisi benim acaba?" yorumunu yaptı. 33 yaşındaki güzel oyuncu Elçin Sangu'nun çocukluk halini görenler, yılların Sangu'dan hiçbir şey almadığını dile getirdi. İşte Elçin Sangu'nun ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...
29 Kasım 2018 Perşembe, 17:42:37 Güncelleme: 17:54:39
DİĞER GALERİLER