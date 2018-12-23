Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Elçin Sangu makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı. Ekranların sevilen yüzü Elçin Sangu'nun makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı. Saçının doğallığı ve yüzünün güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz. İşte her zaman bakımlı ve makyajlı gördüğümüz ünlülerin makyajsız halleri...

23 Aralık 2018 Pazar, 18:02:07 Güncelleme: 18:16:42
Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Burcu Biricik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, yaklaşan kış ayları öncesinde, mağazaları dolaştı.

Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Tatilden yeni döndüğünü ve İstanbul'a geleli üç gün olduğunu söyleyen Biricik, yeni sezonla ilgili ise, "Şu an netleşen bir proje yok. Senaryolar var elimde onları okuyorum" dedi. Ayrıca oyuncunun doğal, makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Geçip giden yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki Salma Hayek, çıktığı tatilde sosyal medyadan uzak kalmadı.

Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.Hayek'in bu paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni aldı. Birçok hayranı onun doğal halinin çok daha güzel olduğunu belirtti. Bazıları da onu "dünyanın en güzel kadını" ilan etti.

Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri

Ziynet Sali

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