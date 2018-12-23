Elçin Sangu hayranlarını şaşırttı! Elçin Sangu'yu ilk defa böyle göreceksiniz! İşte ünlülerin makyajsız halleri
Elçin Sangu makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı. Ekranların sevilen yüzü Elçin Sangu'nun makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı. Saçının doğallığı ve yüzünün güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz. İşte her zaman bakımlı ve makyajlı gördüğümüz ünlülerin makyajsız halleri...
23 Aralık 2018 Pazar, 18:02:07 Güncelleme: 18:16:42
Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.Hayek'in bu paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni aldı. Birçok hayranı onun doğal halinin çok daha güzel olduğunu belirtti. Bazıları da onu "dünyanın en güzel kadını" ilan etti.
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