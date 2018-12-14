Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri
Elçin Sangu'nun on parmağinda on marifet. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Elçin Sangu son zamanların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Düzgün bir fizeğe sahip olan Elçin Sangu'nun daha fit görünebilmek için yoga yapıyor. İşte podyumda, sahnede, beyazperdede ya da televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin yaptıkları spor ve spor yaparken ortaya çıkan ilginç görüntüleri...
14 Aralık 2018 Cuma, 17:25:39
Güncelleme: 18:08:44
GÜLBEN ERGEN
Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
Özge Özpirinçci spor yaparken çekilmiş fotoğrafını şu not ile paylaştı:
Melis Yengil: Bacaklarını yere paralel yap
Ben: İstersen ellerimi de bırakayım Meliscim ha? (Suratındaki o zavallı ifade! Oysa sadece nefes veriyorum)
DEMET ÖZDEMİR
Sevilen dizi Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir formunu spora borçlu.
26 yaşındaki oyuncu pilates fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
DUA LİPA
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.