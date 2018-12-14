Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

Elçin Sangu'nun on parmağinda on marifet. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Elçin Sangu son zamanların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Düzgün bir fizeğe sahip olan Elçin Sangu'nun daha fit görünebilmek için yoga yapıyor. İşte podyumda, sahnede, beyazperdede ya da televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin yaptıkları spor ve spor yaparken ortaya çıkan ilginç görüntüleri...

14 Aralık 2018 Cuma, 17:25:39 Güncelleme: 18:08:44
Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

GÜLBEN ERGEN

Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi.

Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci spor yaparken çekilmiş fotoğrafını şu not ile paylaştı:

Melis Yengil: Bacaklarını yere paralel yap

Ben: İstersen ellerimi de bırakayım Meliscim ha? (Suratındaki o zavallı ifade! Oysa sadece nefes veriyorum)

Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

DEMET ÖZDEMİR

Sevilen dizi Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir formunu spora borçlu.

Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

26 yaşındaki oyuncu pilates fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

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