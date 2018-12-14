Elçin Sangu düzgün fiziğini spora borçlu! İşte ünlülerin spor yaparkenki halleri

Elçin Sangu'nun on parmağinda on marifet. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Elçin Sangu son zamanların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Düzgün bir fizeğe sahip olan Elçin Sangu'nun daha fit görünebilmek için yoga yapıyor. İşte podyumda, sahnede, beyazperdede ya da televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin yaptıkları spor ve spor yaparken ortaya çıkan ilginç görüntüleri...

14 Aralık 2018 Cuma, 17:25:39 Güncelleme: 18:08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





