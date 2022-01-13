Elçin Sangu davayı kaybetti! Eski menajeri Başay Okay'a faiziyle ödeme yapacak
Elçin Sangu davayı kaybetti! Eski menajeri Başay Okay'a faiziyle ödeme yapacak... Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajerinin açtığı davada yargılanmasına devam edildi. Haksız bulunan Elçin Sangu'nun, faiziyle birlikte ödeme yapmasına karar verildi. Elçin Sangu, "Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.
ELÇİN SANGU DAVAYI KAYBETTİ!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajerinin açtığı davada yargılanmasına devam edildi. Eski menajer Başar Okay'ın, Elçin Sangu'nun 'haksız yere sözleşmeyi feshettiği' iddiasıyla açtığı davada karar çıktı.
Mahkeme, eski menajer Başar Okay'ı haklı bularak Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart parası ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.
İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Elçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu.
"ELÇİN SANGU'YU KEŞFEDİP, İZMİR'DEN İSTANBUL'A GETİRDİ"
Duruşmada beyanda bulunan Başay Okay'ın avukatı, "Müvekkilim, Elçin Sangu'yu keşfedip İzmir'den İstanbul'a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz." dedi.
"BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK"
Davalı Elçin Sangu ise "Başay Okay'ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, 'ben sana yetemiyorum' diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedilsin." ifadelerini kullandı.