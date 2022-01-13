Elçin Sangu davayı kaybetti! Eski menajeri Başay Okay’a faiziyle ödeme yapacak

"BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK"

Davalı Elçin Sangu ise "Başay Okay'ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, 'ben sana yetemiyorum' diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedilsin." ifadelerini kullandı.