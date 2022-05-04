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Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Barış Arduç ile başrolünü üstlendiği Kiralık Aşk'la adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adeta ortalığı yıktı geçti. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Nalan Koroğlu karakterini canlandıran Sangu, meslektaşının doğum gününü bikinili pozlarıyla kutladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ünlü oyuncular, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Elçin Sangu'nun Burcu Biricik ile yaptığı o paylaşım...

04.05.2022 23:40 - Son Güncelleme: 04.05.2022 23:40
Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabında meslektaşı Burcu Biricik'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Sangu, Biricik ile tatilde verdiği pozu "Bugün bu güzel kız doğmuş" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Elçin Sangu, Burcu Biricik ile bikinili pozunu paylaştı! Camdaki Kız’ın Nalan’ı ve sıkı dostuna bakın! Sosyal medyayı yıkıp geçtiler

Elçin Sangu ile Burcu Biricik'in birlikte verdikleri poz için "İki güzel bir arada", "Hem yetenekliler hem güzeller", "Yaktınız buraları", "Doğal güzellikler" yorumları yapıldı.

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