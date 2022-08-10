Ekşi Elmalar’ın Safiye’si Şükran Ovalı’nın eski hali şoke etti! “Tanıyamadım” Caner Erkin’in biricik eşinin inanılmaz değişimi...
Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Songül Öden, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Filmde Safiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın hayatı da merak edildi. Son olarak Yargı dizisinde boy gösteren oyuncunun eski hali ise şaşkına çevirdi. Ovalı'nın estetiksiz halini görenler "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Caner Erkin'in biricik eşi Şükran Ovalı'nın yıllar içindeki değişimi...
10.08.2022 00:29 - Son Güncelleme: 10.08.2022 00:29
Şükran Ovalı, Safiye karakterini canlandırdığı Ekşi Elmalar filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya gelen 37 yaşındaki Şükran Ovalı, liseyi burada tamamlandıktan oyunculuk kariyeri için İstanbul'a taşındı.
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir kızı olan oyuncunun kariyeri ve özel hayatının yanı sıra eski hali de merak edildi.