Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda yaptığı hamleyle şaşırttı. İlk olarak 16 Kasım 2002 tarihinde yayınlanan Ekmek Teknesi dizisi ile adından söz ettiren, bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Rumelihisarı'nda objektiflere takılan Türkmen, el ele yürüyüş yaptığı sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdirdi. 36 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları dikkat çekerken, sevgilisi ise Türkmen'in aksine bir hayli utangaç davrandı.Kameraları fark eden gizemli sevgili bir anda bakın ne yaptı...

29.04.2021 09:59 - Son Güncelleme: 29.04.2021 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





