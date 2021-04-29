RAMAZAN İMSAKİYE
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Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda yaptığı hamleyle şaşırttı. İlk olarak 16 Kasım 2002 tarihinde yayınlanan Ekmek Teknesi dizisi ile adından söz ettiren, bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Rumelihisarı'nda objektiflere takılan Türkmen, el ele yürüyüş yaptığı sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdirdi. 36 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları dikkat çekerken, sevgilisi ise Türkmen'in aksine bir hayli utangaç davrandı.Kameraları fark eden gizemli sevgili bir anda bakın ne yaptı...

29.04.2021 09:59 - Son Güncelleme: 29.04.2021 11:06
Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

UTANGAÇ SEVGİLİ İLE İLK KEZ EL ELE!

Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

Rumelihisarı'nda objektiflere takılan Ekin Türkmen, el ele yürüyüş yaptığı sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdirdi. 36 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.

Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

ELİNİ BIRAKTI, ADINI VERMEDİ!

Sevgilisi ise Ekin Türkmen'in aksine bir hayli utangaç davrandı. Görüntülendiklerini fark eden beyefendi, oyuncunun elini bıraktı. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan Ekin Türkmen, yeni sevgilisinin adını vermek istemedi.

Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

"KADINLAR SÜS BEBEĞİ ROLÜ VERİLİYOR"
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu, "Sektöre mi küstünüz?" sorusuna, "Küslük falan değil. Benim için rol önemli. Çünkü kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor. Ben biraz dişi karakterler olsun istiyorum" yanıtını vermişti.

Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen sevgilisi ile ilk kez el ele! Kameraları fark eden utangaç sevgili bir anda...

Evden dışarı çıkmadığını söyleyen Türkmen, "Yalnız kalmayı, evde vakit geçirmeyi çok severim. Zaten bende hastalık hastalığı var. Her türlü hastalıktan korkarım. Eskiden Cihangir'de oturuyordum kalabalık olunca daha sakin bir yer olan Rumelihisarı'na taşındım" şeklinde konuşmuştu.