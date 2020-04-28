Ekmek Teknesi'nin kızlarının değişimi şoke etti! Bir döneme damga vurmuşlardı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Ekmek Teknesi'nin kızlarının değişimi şoke etti! Bir döneme damga vurmuşlardı! Şimdi görenler tanıyamıyor... Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un ve diğer oyuncuların yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İşte Ekmek Teknesi dizisinin oyuncularının ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...
28.04.2020 23:44
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Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.
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