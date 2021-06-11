Ekmek Teknesi'nin Jale'sine yıllar hiç uğramıyor! İşte güzelliğiyle hayran bırakan 38 yaşındaki Esin Civangil'in son hali...

Ekmek Teknesi'nin Jale'sine yıllar hiç uğramıyor! Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. Onlardan biri de Esin Civangil... Şu an 38 yaşında olan Esin Civangil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medya gündeminde yerini alan Esin Civangil'in son hali...

11.06.2021 14:26 - Son Güncelleme: 11.06.2021 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





