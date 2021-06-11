Ekmek Teknesi'nin Jale'sine yıllar hiç uğramıyor! İşte güzelliğiyle hayran bırakan 38 yaşındaki Esin Civangil'in son hali...
Ekmek Teknesi'nin Jale'sine yıllar hiç uğramıyor! Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. Onlardan biri de Esin Civangil... Şu an 38 yaşında olan Esin Civangil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medya gündeminde yerini alan Esin Civangil'in son hali...
YILLAR ONA HİÇ UĞRAMIYOR!
Ekmek Teknesi'nin Jale'sine yıllar hiç uğramıyor! 2002'de başlayıp 3 sezonda yayınlanan 106 bölümüyle televizyonların efsane yapımlarından biri haline dönüşen Ekmek Teknesi dizisinde dikkat çeken karakterlerden olan ve uzun süre ekranlarda yer almayan Esin Civangil, 'Lan Jale' olarak hafızalara kazındı. Güzel oyuncu son görünümüyle gündeme geldi.