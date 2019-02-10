Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Ekmek Teknesi dizisinde Jale karakterine hayat veren Esin Civangil'in yıllar içindeki değişimini görünce çok şaşıracaksınız. Bir zamanların en popüler dizisi olan Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanıdığımız 37 yaşındaki Esin Civangil'i görünce zamanın nasıl da hızlı geçtiğini sorgulayacaksınız. İşte ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri...

10.02.2019 13:09 - Son Güncelleme: 10.02.2019 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





