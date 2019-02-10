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Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Ekmek Teknesi dizisinde Jale karakterine hayat veren Esin Civangil'in yıllar içindeki değişimini görünce çok şaşıracaksınız. Bir zamanların en popüler dizisi olan Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanıdığımız 37 yaşındaki Esin Civangil'i görünce zamanın nasıl da hızlı geçtiğini sorgulayacaksınız. İşte ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri...

10.02.2019 13:09 - Son Güncelleme: 10.02.2019 13:09
Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Ekmek Teknesi'nin yıldızı Esin Civangil'in yıllar sonraki halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Ekmek Teknesi'nde Jale olarak tanıdığımız Esin Civangil ve diğer ünlülerin değişimi...

Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Kenan İmirzalıoğlu

Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Kıvanç Tatlıtuğ

Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Barış Arduç

Ekmek Teknesi'nin Jalesi Esin Civangil'in büyük değişimi...

Burak Özçivit

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