Ekin Türkmen beyaz bikinisi ile yaz sezonunu balkonda açtı! Gözler utangaç sevgiliyi aradı...
Ekin Türkmen beyaz bikinisi ile yaz sezonunu balkonda açtı, gözler utangaç sevgiliyi aradı...Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu. Ekmek Teknesi dizisinin Songül'ü olarak hafızalara kazınan Ekin Türkmen gün boyu balkonda güneşlendi.
20.05.2021 09:40
- Son Güncelleme: 20.05.2021 10:17
GÖZLER UTANGAÇ SEVGİLİYİ ARADI...
Ekin Türkmen beyaz bikinisi ile yaz sezonunu balkonda açtı! 'Ekmek Teknesi' ve 'Küçük Kadınlar' dizileriyle tanınan Ekin Türkmen, 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu.
Bir süredir ekranlarda olmayan, bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklayan Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi.
Bir yandan aparta yerleşmeye çalışan 36 yaşındaki oyuncu, nevresimleri balkonda havalandırıp, marketten sipariş verdi.
Gümüşlük'teki tatilcilerin kendisini fark edip balkona bakması üzerine rahatsız olan Ekin Türkmen, pareosunu üzerine geçirdi.
Ünlü oyuncunun adını vermek istemediği yeni sevgilisinin yanında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.