Ege Kökenli'nin eski halini görenler gözlerine inanamadı! Herkes doğal güzel sanıyordu! Aykut Enişte'nin Nurhan'ı aslında bakın...

Ege Kökenli, 2022 yılının Temmuz ayında yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile dünya evine girdi. Kariyeri boyunca 'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi popüler yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu, sık sık gündemde yer alıyor. Kökenli'nin eski hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Eski ve yeni halleri arasında belirgin farklar olduğu gözlemlenen oyuncunun, yıllar içindeki değişimi hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Ege Kökenli 2022 yılının temmuz ayında yedi yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile dünya evine girdi.
Oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşamıyla gündeme gelen Kökenli'nin eski hali de sık sık konuşuluyor.