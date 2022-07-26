Ege Kökenli'nin eski halini görenler gözlerine inanamadı akıllara zarar değişim! Aykut Enişte'nin Nurhan'ı Ege Kökenli...
Sevgilisi Loir Ahituv ile evlilik hazırlığında olan Ege Kökenli, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor sık sık. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı başaran 29 yaşında güzel oyuncu Ege Kökenli hakkında araştırma yapanla eski halini görünce şaştı kaldı. Zaten güzel bir kadın olan Ege Kökenli'nin eski halini görenler estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı. İşte başta Ege Kökenli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
26.07.2022 09:36 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:42
Konu Ege Kökenli'nin yıllar içerisindeki değişim. Bakın Ege Kökenli yıllar içerisindeki nasıl bir değişim geçirmiş.