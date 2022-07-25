Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...

Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli, 5 senedir aşk yaşadığı Loir Ahituv ile evlenme kararı almış ve düğününü pandemi sebebiyle ertelemişti. Oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen Kökenli, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde.