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Haberler Magazin Ege Kökenli'nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte'nin Nurhan'ı Ege Kökenli...

Ege Kökenli'nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte'nin Nurhan'ı Ege Kökenli...

Sevgilisi Loir Ahituv ile evlilik hazırlığında olan Ege Kökenli, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor sık sık. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı başaran 29 yaşında güzel oyuncu Ege Kökenli hakkında araştırma yapanla eski halini görünce şaştı kaldı. Zaten güzel bir kadın olan Ege Kökenli'nin eski halini görenler estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı. İşte başta Ege Kökenli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

25.07.2022 14:31 - Son Güncelleme: 25.07.2022 14:31
Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...

Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli, 5 senedir aşk yaşadığı Loir Ahituv ile evlenme kararı almış ve düğününü pandemi sebebiyle ertelemişti. Oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen Kökenli, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde.

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Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...

Konu Ege Kökenli'nin yıllar içerisindeki değişim. Bakın Ege Kökenli yıllar içerisindeki nasıl bir değişim geçirmiş.

Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...

İşte başta Ege Kökenli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...

Muazzez Ersoy

Ege Kökenli’nin eski halini gören estetik var mı yok mu merak etmeden duramadı! Aykut Enişte’nin Nurhan’ı Ege Kökenli...
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